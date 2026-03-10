女子大生グラビアアイドルの石橋てるみ（28）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。「東京医科大学を卒業しました“永遠の女子大生∞”に終止符です！！」と公表し、卒業式で着用した青と黒の青の和装ショットを公開した。卒業証書も披露し「10年間と長く、両立はかなり苦しい時期もありましたが、人より多く培った経験や知識は私の財産です。みなさま、JDブランドは使えなくなってしまいますが…今後と