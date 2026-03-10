独自に作成した「スパイ防止法案」を衆院へ再提出後、記者会見する国民民主党の玉木代表＝10日午前、国会国民民主党は10日、独自に作成した「スパイ防止法案」を衆院に再び提出した。外国の利益を図る活動に関する届け出制度の創設や、インテリジェンス（情報活動）に関する行政組織の整備が柱。昨年11月に法案を提出したが、1月の衆院解散で廃案となっていた。玉木雄一郎代表は記者会見で「国会での議論をリードする観点から