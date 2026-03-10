中道改革連合と国民民主党は10日、赤字国債の発行を2026年度の1年間に限り認める特例公債法案を衆議院に共同で提出しました。政府はこれまで5年間の赤字国債発行を認めており、その現行法が3月末で期限切れになることから、26年度から30年度までの赤字国債発行を可能にする法案もすでに政府から提出されています。今回、野党側はその対案として「1年に限る」特例公債法を提出した形です。中道の伊佐議員は、「インフレ経済に向かう