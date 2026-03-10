タレント伊集院光（58）が9日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の生放送を独占配信しているNetflix（ネットフリックス）について持論を展開した。「僕自身、独占はよくないと。面白いコンテンツにお金を払うのは問題ないんだけど、まだこの状態の独占は駄目だと。いずれ、なるんだと思うよ。今、オールドメディアと揶揄（やゆ）されて