牛丼チェーン店「すき家」は3月10日より、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を販売している。「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかい炭火香るチキンがマッチした至福の味わいを堪能することができる。価格はミニが750円、並盛は850円、大盛が990円、