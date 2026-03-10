3月20日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、7月29日にBlu-rayとDVDを発売するVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』の入場者プレゼントが「ゴジュウVSブンブン キャラクタークリアスタンド」に決定した。さらに、おなじみのキャラクターの姿も収めた新規場面カット4枚が解禁された。○入場者プレゼント「ゴジュウVSブンブン キャラクタークリアスタンド」Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー