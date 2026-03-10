乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。休講前最後の授業となる3月5日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いた番組ステッカーにまつわるメッセージを紹介しました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「和先生の『乃木坂LOCKS!』が休講になるということで、とっても寂しいです……。前にいた