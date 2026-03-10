近畿地方では、10日(火)の午後は晴れる所が多くなるでしょう。11日(水)から17日(火)にかけても晴れる日が多く、来週は春らしい陽気になりそうです。ただ、降水量が少ない状態が続きますので、水不足や空気の乾燥には注意が必要です。16日(月)まで近畿は晴れる日が多い空気の乾燥が続く10日(火)午後の近畿地方は、本州付近に移動してくる高気圧に覆われて、中部と南部はおおむね晴れる見込みです。北部は寒気の影響で、雲が広がり