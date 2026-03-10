リンクをコピーする

東京時間10:35現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝27176.00（+75.00+0.28%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5169.40（+65.70+1.29%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル安が進み、NY金時間外が反発。東京金もプラス圏