【新興国通貨】対ドル基準値の元高進行を受けてドル安元高＝中国人民元 中国人民銀行による対ドル基準値が前日比0.0176の大幅な元高に寄せられたことで、ドル人民元は6.89台前半推移。人民元中心レートは2023年以来の6.960割れ、下げ幅としては1月以来となる。 対円では円高の勢いが強く前日の22.93円台から22.836円を一時付けた。 CNYJPY 22.868USDCNY6.8925