USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.788.367.898.71 1MO9.307.218.398.00 3MO9.406.908.577.84 6MO9.546.938.747.94 9MO9.667.038.878.05 1YR9.597.048.908.06 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.7911.348.61 1MO9.1610.468.14 3MO9.3310.097.9