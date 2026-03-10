【前後編の前編／後編を読む】妻を子宮がんで失って3年「不倫じゃないのに…」51歳夫が再婚を考えた相手を娘たちが“拒否”するワケパートナーと離別もしくは死別したあと、生き残った人が自分の人生を生き抜くために再度、パートナーを求めることは珍しくない。ただ、大人になっているとはいえ、子どもたちの反対を押し切るほどの勇気は出ない。婚姻届を出さずに同居すればいいという話ではない。妻との間に大きな確執があ