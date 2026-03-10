アーチェリーの強豪として知られる近畿大学洋弓部が、男女とも自主的に活動を停止することが１０日までに分かった。４月に始まる関西学生リーグ戦への出場は辞退する。大学広報室は活動停止と出場辞退の事実を認めたうえで、時期や原因について「部内の事案を調査中のため」と現時点で公表できないとし、「調査結果を踏まえて（公表するかを）検討する」と説明した。近大洋弓部は２０１２年ロンドン五輪銀メダル、２１年東京