歯を磨かない人はいない。そして、それが健康長寿にとっていかに大事かを理解しない者もいない。だが同時に、多くの人はまだ知らないはずだ。「本当の歯磨き」を――。歯ブラシの持ち方から適切な時間まで、高齢期の天国と地獄を分ける歯磨き術を訪問歯科医師の伊東材祐（さいゆう）氏が指南。＊＊＊【写真を見る】プロが教える「歯磨きグッズ」あなたは、自宅を掃除する時はしっかりと目を開けていますか、それとも閉じてい