簡単なのにめちゃくちゃおいしい「しらすピザ」！ おうちでお酒を飲むとき、簡単におつまみが作れたら最高ですよね！そんな時にピッタリなのが、ピザ生地不要の簡単ピザ。旬の「しらす」を使って、おうちにある材料でちょっと豪華なおつまみがすぐ作れますよ！ 「ごはん」ピザ「油揚げ」ピザ「餃子の皮」ピザ手間いらずの「しらすピザ」 旬のしらすをたっぷり使ったおつまみピザ。ピザ生地には余ったごはん、油揚げ、餃子の皮を