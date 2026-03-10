【全2回（前編／後編）の前編】「人はキスをするときに頭を右に傾けることが多い」こう聞いて、自分がキスをするときはどうなのか、想像した方も多いのではないだろうか。日本人の場合、7割が右に傾けたという研究結果も出ている。しかし、右に頭を傾けてしまう原因ははっきりとしない。それを明らかにしようと学術的な研究に取り組んでいる心理学者がいる。法政大学文学部心理学学科の越智啓太教授だ。【写真を見る】クマちゃん