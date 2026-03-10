松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」の公式Xが9日、人気メニューが今週末を目処に順次終売となることを発表した。【写真】こちらももうすぐ終了！「ちいかわ」とコラボの“鬼辛カレー”今回告知されたのは、「プルコギ定食」「牛焼肉ピリ辛炒め定食」の2種類。「最後にもう一度！って方は、ぜひ早めに松屋へお越しください。お待ちしております」と呼びかけている。SNSでは「好きだったのに」「ピリ辛炒めはよく食べて