2026年、デビュー20周年という節目を迎えたシンガーソングライターの秦 基博さん。2006年のデビュー以来、「鱗（うろこ）」や「アイ」、「ひまわりの約束」など数々のヒット曲を世に送り出してきた。【写真で見る】デビュー20周年の秦 基博さんが主題歌を手がけたドラマ『未来のムスコ』より。主人公と同じ28歳だった頃の思い出は…温かくも芯のある歌声と繊細な歌詞世界で幅広い世代の支持を集め、映画やドラマ主題歌でも存在感を