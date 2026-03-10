◇第6回WBC1次ラウンドA組プエルトリコ―キューバ（2026年3月9日サンファン）プエルトリコのノーラン・アレナド内野手（34）が守備のビッグプレーでチームを救った。3―0の3回2死一、二塁、キューバ・マルティネスの三塁線への打球を逆シングルで捕球。捕球後すぐに送球するのではなく、しっかりとステップを整えてから強肩を生かして一塁に正確に送球した。打球が抜けていれば、一走の生還も考えられ、一塁がセーフなら