イラン攻撃初日（2月28日）にあったイラン南部の女子学校への空爆はアメリカ軍の巡航ミサイル「トマホーク」による攻撃との報道を受け、トランプ大統領は9日、「他の国もトマホークを所有している」と述べ、アメリカ軍以外の攻撃の可能性もあるとの苦しい弁明を展開しました。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦が始まった2月28日、イラン南部ミナブにある女子学校がミサイル攻撃を受け、175人の児童らが犠牲になりまし