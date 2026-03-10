中外炉工業は３日ぶりに急反発している。９日の取引終了後、神戸製鋼所の高砂製作所向けに国内最大級となる水素燃料金属加熱実証炉を納入したと発表しており、好感した買いが入っている。同設備は合計の燃焼容量が国内最大級の２９１７キロワットに上り、都市ガス専焼から水素専焼まで幅広く混焼比率を変更できる。今回の事業は新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）から「熱エネルギー消費が主体の工場の