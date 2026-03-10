カウリスが反発している。同社は９日取引終了後、飯田信用金庫（長野県飯田市）が「ＧｒｉｄＤａｔａＫＹＣ」を用いた継続的顧客管理業務の効率化及び高度化に向けた実証実験を開始したことを明らかにしており、これが株価を刺激しているようだ。 ＧｒｉｄＤａｔａＫＹＣは、カウリスが全国の一般送配電事業者と提携し、約８０００万世帯の電力契約情報を活用して顧客の居住実態を確認するサービス。今回の実