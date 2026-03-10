レナサイエンスが大幅反発している。９日の取引終了後に、同社が進める「局所進行非小細胞肺がんの根治的治療を対象としたＰＡＩ－１阻害薬（ＲＳ５６１４）の第２相医師主導治験」が、日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の「臨床研究・治験推進研究事業」に採択されたと発表しており、好材料視されている。 同治験は、広島大学を研究代表機関、レナを分担研究機関として申請していたもので、今回の採択により広島大