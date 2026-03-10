午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５０１、値下がり銘柄数は７９、変わらずは１０銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、ガラス・土石、電気機器、卸売、銀行など。 出所：MINKABU PRESS