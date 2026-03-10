動悸や手の震え、汗が止まらない……。こうした症状の背景に、甲状腺ホルモンの過剰分泌による「バセドウ病」が隠れていることがあります。果たして、どのような病気で、どんな治療法があるのでしょうか？ 日本甲状腺学会認定甲状腺専門医の榎本圭佑先生に、バセドウ病の基礎知識から治療の流れ、そして目の症状について聞きました。 ※2025年11月取材。 監修医師：榎本 圭佑（天王寺甲状腺えのもとクリニック） 山口大学