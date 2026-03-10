手厚いケアが低料金で受けられる特別養護老人ホーム（特養）は、介護が必要な家族を持つ方にとって心強い選択肢の一つです。しかし、「要介護3以上でないと申し込めないのか」「何百人も待機していると聞いたけれど本当か」といった不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。 本記事では特別養護老人ホームの入所条件について以下の点を中心に紹介します。 特別養護老人ホーム（特養）とは