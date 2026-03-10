株式会社ケンコー・トキナーは、スリックブランドのトラベル三脚「ROVER c」を3月13日（金）に発売する。 パイプ径25mmの5段カーボンを採用した中型タイプのトラベル三脚。携行時に脚を180°反転させることでコンパクトにできる。三脚本体にはアルミ削り出しパーツを採用するほか、肉抜き加工による軽量化を図っている。 脚の伸縮には大型ゴムローレットナットを採用。空転防止パイプにより