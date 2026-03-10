韓国代表がWBCで17年ぶりの準々決勝進出を決め、悲願のマイアミ行きのチャーター機へ乗ることになった。【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ韓国は3月9日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC最終戦のオーストラリア戦で7-2の劇的な勝利を収めた。これで韓国は2勝2敗をマークし、オーストラリア、台湾を抑えて劇的に準々決勝進出のチケットを手にした。「5点差以上かつ2失点以下で勝利」という絶