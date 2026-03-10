ネイマールのブラジル代表復帰が現実味を帯びているようだ。9日、ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。FIFAワールドカップ2026南米予選で大苦戦を強いられながらも、昨年5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督のもとで23大会連続23回目の本大会出場を決めたブラジル代表。今月にはフランス代表、クロアチア代表との国際親善試合を行い強化を進めることとなっている。欧州の強豪との2連戦に向けたメンバーは現地