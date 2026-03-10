10日11時現在の日経平均株価は前日比1877.03円（3.56％）高の5万4605.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1501、値下がりは79、変わらずは10と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を411.80円押し上げている。次いで東エレク が149.41円、ファストリ が101.88円、ＳＢＧ が87.44円、フジクラ が64.68円と続く。 マイナス寄与度