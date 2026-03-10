◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 韓国7-2オーストラリア(9日、東京ドーム)5点差での敗戦直後、オーストラリア代表はぼう然とした面持ちで、しばらくベンチから動けませんでした。この4試合で1番セカンドで出場を続けたトラヴィス・バザーナ選手は韓国代表がグラウンド上で笑顔で記念撮影しているのをじっと見つめていました。試合後、20分たってもベンチに残っていたバザーナ選手。ヘルメットを片付けるとき