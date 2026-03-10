俳優のチョン・イチャンが出演する韓国ドラマ『ドクターシン -欲望の解剖-』が、14日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信（毎週土・日曜深0：00〜）されることが決定した。【写真】リョウン主演作『BLOODY FLOWER』も配信中本作は、神の領域に挑む天才外科医と、不慮の事故で脳に損傷を負い、心を失っていく女性の姿を描いた医療スリラードラマ。天才的な腕を持つ脳神経外科医シン・ジュシンを務