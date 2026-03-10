先進７か国（Ｇ７）の財務相は９日夜（日本時間）、米国とイスラエルによるイラン攻撃に伴う原油価格の高騰を受けて緊急のオンライン会合を開き、「（石油の）備蓄放出などエネルギーの世界的供給を支援する」との共同声明を発表した。１０日夜（同）にもエネルギー担当大臣会合を開き、石油備蓄の協調放出などの具体策を議論する。会合には、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）や国際通貨基金（ＩＭＦ）、世界銀行、経済協力開発機