特別デートの権利を手にしたさわ。気になっていた超モテ男子・はるとを指名し向かったのは、ドバイの砂漠。砂丘デートの中で、さわは砂に相合傘を描き「これがわたしの気持ちです」とストレートに想いを伝えるも、はるとからは予想外の本音が飛び出した。【映像】私服もオシャレ！女子3人が恋に落ちた爆モテ男子毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。9日は卒業編2026第4話が放