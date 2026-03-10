狂気のフェイスペイントを施す人気日本人女子レスラーが見つめる先には“最恐”女王の姿が。圧倒的な存在感を放つ2人のスーパースターが共演した1枚の写真が「壁紙にしたい」「オーラが半端ない」と絶賛されている。【画像】「オーラ半端ない」日本人女子が最恐美女に向ける“鋭い眼光”WWE女子スーパースターのアスカが4日、自身のインスタグラムを更新。抗争中のライバル、リア・リプリーを鋭い視線で見つめる様子を捉えた写