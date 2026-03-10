名古屋市千種区で、信号待ちの車5台に1台の乗用車が突っ込む事故があり、3人が病院に運ばれました。 【写真を見る】名古屋で信号待ちの車5台に乗用車が突っ込む… 20～50代の男女3人を病院に搬送 千種区 警察と消防によりますときのう午後7時20分ごろ、千種区四谷通3丁目の交差点で、千種区に住む58歳の会社役員の男性が運転する乗用車が、信号待ちの最後尾で停止していた乗用車をはじきとばしたうえ、その前にいた軽乗用