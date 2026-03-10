冬→春へ季節の変わり目は肌寒い日や気温差の激しい日が多く、軽めのアウターを準備しておきたいところ。「どんなアイテムを選べばいい？」と迷っているミドル世代におすすめしたいのは、サッと羽織っておしゃれ見えを狙える【グローバルワーク】の「デニムジャケット」です。フェミニンな雰囲気をまとえるノーカラーデザインが特徴で、きれいめに着こなせるのが魅力です。スタッフさんの着回しコ&#