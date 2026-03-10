猫が亡くなったときに「形見」を残す5つの方法 1.毛やひげを小箱に入れて残す方法 猫の柔らかい毛や、幸運のお守りとも言われる「ひげ」は、最も身近に残せる形見です。ブラッシングで集めた毛や、生前に抜けたひげを、湿気に強い桐の箱や小さな小瓶に入れて大切に保管します。 これらは猫の匂いや感触を直接思い出させてくれる貴重な存在です。火葬の前に少しだけ毛をカットしておけば、一生の宝物になることでしょう。