インスタグラム更新フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で女子史上初となる4連覇を達成した島田麻央（木下グループ）が9日、自身のインスタグラムを更新。ショートプログラム（SP）後、体調不良に苦しんだ壮絶な状況を明かすと、ファンからは「心底感動」「涙が止まりません」など、驚きと称賛の声が相次いでいる。首位発進したSP後に試練が訪れた。島田はインスタグラムで、「ショートプログラムの