「私、すごいなあ……小一郎ならきっとそう言うと思った」──8日に放送されたNHK大河「豊臣兄弟！」（第9回）では、後に豊臣秀長となる小一郎（仲野太賀=33）のいいなずけで、前回、非業の死を遂げた直（白石聖=27）の幻影が、「天下統一」を決意する小一郎の横に現れ、目に涙を浮かべてそう言って、多くの視聴者の涙を誘った。【もっと読む】白石聖は“永野芽郁コース”に乗りすぎ？ オールナイトニッポンX初挑戦に一抹の不安