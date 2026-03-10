高市首相の身勝手解散で窮屈になった新年度予算案の国会審議がヤマ場を迎えている。巨大与党を手にした高市首相は年度内成立に固執し、自民党は3月13日の衆院通過を画策。80時間前後で推移してきた審議時間は3分の2ほどに圧縮され、高市首相の疑惑もかすみそうな雲行きだ。【もっと読む】高市政権にも「政治とカネ」大噴出…林総務相と城内経済財政相が“文春砲”被弾でもう立ち往生自民党の宿痾でもある「政治とカネ」、解散