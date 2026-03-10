さぬき警察署 香川県さぬき市から生活扶助費と住宅扶助費を不正に受給したとして、さぬき市志度の会社員の男（63）が10日、詐欺の疑いで逮捕されました。 さぬき警察署によりますと、男は2024年5月2日から2025年4月4日までの間、運送会社で働いて収入があるにもかかわらず、さぬき市に収入がないと虚偽の申告をし、生活扶助と住宅扶助として複数回にわたって現金約119万円を不正受給した疑いが持たれています。 さぬき市