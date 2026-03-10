ランスの中村敬斗がリーグ戦で同点弾フランス2部スタッド・ランスは現地時間3月9日、リーグ戦でダンケルク戦と対戦し1-1のドローに終わった。ランスの日本代表FW中村敬斗が、チームを救う同点ゴールを決めた。フランス紙「レキップ」によると霧により試合開始が遅れるアクシデントもある中でランスは前半の内にPKで先制点を許してしまう。しかし0-1のまま推移した後半アディショナルタイム、中村は左サイドからのクロスをペナ