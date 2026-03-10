韓国・釜山で、トラックで店舗に突っ込み貴金属を奪う大胆な窃盗事件が発生した。犯人はわずか3分で85万円相当を持ち去った。その後、拘束された男は「生活苦」と供述しているが、警察が詳しい動機を調べている。盗難車で店を破壊ハンマー手に韓国最大の港町・釜山でカメラが捉えたのは、トラックが店に突っ込み入り口を破壊する“瞬間”。招かれざる貴金属泥棒だ。犯人は店に入るやいなや、持参したハンマーでショーケースをたた