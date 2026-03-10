お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんのお米コラム。今回は、千葉・南房総市が週5回ご飯の給食を提供している理由に迫ります。文・写真＝柏木智帆増えつつあるご飯給食かつての学校給食はコッペパンが主食でしたが、昭和後半から導入され始めたご飯給食が緩やかに増えていき、現在では平均で週3.5回はご飯給食になっています（令和3年度）。一方で、お米の消費量は長期