タレント武井壮（52）とレスリング女子五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が10日、都内でWORKMAN「MEDIHEAL新CM発表会」に登場した。ワークマンのリカバリーウエア「MEDiHEAL（メディヒール）」のアンバサダーとして、ともに出演する新CMが11日から放送される。武井は「出会った頃は現役中で、とてつもない意志と闘志を持った女性だった。引退して芸能界で一緒にお仕事するようになって、最大の競合タレント。私がやってきたフィジ