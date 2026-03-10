２０２１年の東京オリンピック・柔道男子６０キログラム級で金メダルを獲得した下野市出身の高藤直寿選手（３２）が３月９日、東京都内で開かれた記者会見で現役引退を表明しました。 下野市出身の高藤選手は、多彩な技で１０代後半から台頭しました。２０１６年のリオデジャネイロオリンピックでは銅メダルを獲得し、東京オリンピックでは、６０キログラム級で日本勢４大会ぶりの優勝を達成しました。 世界選手権は東海大学の２