9日、米フロリダ州での記者会見で話すトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日の記者会見で、米国の作戦で沈没したイランの艦艇は計51隻に上ると述べた。9日の攻撃は無人機製造拠点に焦点を当てていると説明。これまでに5千以上の標的に攻撃し、イランのミサイルの発射装置は9割以上減少したと述べた。イランの最高指導者に選出された故ハメネイ師の次男モジタバ・ハメネイ師を標的とするかとの質