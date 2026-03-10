国連が定めた「国際女性デー」に合わせて、女子児童や女子生徒に理系分野の仕事の魅力を伝えるイベントが都内で開かれました。国連が定めた「国際女性デー」の8日、理系分野で活躍する女性を応援するイベントが東京・千代田区で開かれ、女子児童や女子生徒など約350人が参加しました。ステージでは、サイエンスショーなどが行われ、女性お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」の2人がサポーターとしてイベントを盛り上げました。参加した