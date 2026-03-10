女優松井愛莉（29）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。プロサッカー選手の弟とのツーショットを掲載した。弟の松井蓮之（26）が所属するJ2ベガルタ仙台の試合で始球式を務めたことを報告し「ベガルタ仙台いもくり佐太郎マッチデー始球式参加させて頂きました勝利！5連勝！！嬉しいですね！」などとつづった。ユニホームを身につけ「久しぶりに生の試合観戦は楽しかったなぁれんじも頑張ってました！次も勝て